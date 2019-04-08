ZCDC получила разрешение, чтобы возглавить создание специальной экономической зоны

New Zimbabwe сообщает, что горнодобывающая компания построит геммологический центр для обучения людей огранке алмазов.
В центре будут располагаться ювелиры и кузнецы, а также службы административной поддержки.
Специальные экономические зоны создаются для восстановления способности экономики выпускать товары и услуги на конкурентной основе.
Компании, которые работают в СЭЗ, помимо прочего, имеют низкие тарифы налогообложения, счетов за электроэнергию и воду.
ZCDC недавно призвала отрасль проявить интерес к проектированию, закупку, строительству, вводу в эксплуатацию центра по управлению стоимостью алмазов (diamond value management centre, DVMC).
В настоящее время компания занимается добычей алмазов в Маранге.
Она также осуществляет операции по геологоразведке в Чиманимани, Чихоте, Мвензи, Ниике и Траянгле.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished