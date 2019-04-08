ZCDC получила разрешение, чтобы возглавить создание специальной экономической зоны

Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) получила разрешение правительства возглавить строительство специальной экономической зоны (СЭЗ) в Мутаре для алмазной и ювелирной промышленности, сообщают средства массовой информации.New Zimbabwe сообщает, что горнодобывающая компания построит геммологический центр для обучения людей огранке алмазов.В центре будут располагаться ювелиры и кузнецы, а также службы административной поддержки.Специальные экономические зоны создаются для восстановления способности экономики выпускать товары и услуги на конкурентной основе.Компании, которые работают в СЭЗ, помимо прочего, имеют низкие тарифы налогообложения, счетов за электроэнергию и воду.ZCDC недавно призвала отрасль проявить интерес к проектированию, закупку, строительству, вводу в эксплуатацию центра по управлению стоимостью алмазов (diamond value management centre, DVMC).В настоящее время компания занимается добычей алмазов в Маранге.Она также осуществляет операции по геологоразведке в Чиманимани, Чихоте, Мвензи, Ниике и Траянгле.