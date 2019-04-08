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11 марта 2019

АЛРОСА в марте 2019 г. реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $377 млн

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в марте и за три месяца 2019 года.
В марте текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $377,1 млн, что на $31,5 млн или на 9% больше, чем месяцем ранее.
Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $369,2 млн (против $340,6 млн в феврале 2019 г.), бриллиантов − $8 млн (против $5 млн месяцем ранее).
Всего в январе–марте 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 004 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за три месяца 2019 года составила $987,9 млн, бриллиантов – $16,3 млн.
«После снижения спроса со стороны гранильного сектора во второй половине прошлого года рынок постепенно стабилизируется. В течение первого квартала отмечалось восстановление спроса и, в первую очередь, на мелкоразмерную продукцию. Также сектор поступательно приходит в баланс между запасами и объемами закупок алмазного сырья. Мы с осторожным оптимизмом смотрим на второй квартал, так как, в целом, конечный спрос на ювелирную продукцию демонстрирует устойчивость, несмотря на сохраняющиеся трудности с доступом к финансированию у ограночного бизнеса Индии», – прокомментировал итоги продаж генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

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