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11 марта 2019
AGD Diamonds провела переговоры с компаниями Cummins и Vermeer
Фото: Cummins
Продукция Cummins успешно используется на карьерных автосамосвалах и горной технике на месторождении алмазов им. В. Гриба. Также оборудование Cummins обеспечивает резервную генерацию энергоцентра ГОКа им. В. Гриба. КАМСС-сервис по действующему контракту обеспечивает обслуживание двигателей Cummins для AGD, зарекомендовав себя как надежный партнёр.
Встреча представителей AGD Diamonds и Cummins была организована на международной выставке горного и строительного оборудования Bauma-2019, которая проходит раз в три года. Стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества и отдельно отметили возможность применения двухтопливных (газ/дизель) и гибридных двигателей Cummins на горной технике, используемой AGD Diamonds.
Днем ранее делегация AGD Diamonds, находящаяся с рабочим визитом в Германии, провела встречу с представителями компании Vermeer (Нидерланды).
Фото: Vermeer
Специалисты AGD обсудили возможность промышленных испытаний на алмазном месторождении им. В. Гриба фрезерного карьерного комбайна. Напомним, что новая технология безвзрывного способа добычи кимберлитов успешно применяется на ГОКе им. В. Гриба с 2018 года.