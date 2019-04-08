AGD Diamonds рассматривает перспективы взаимодействия с VOLVO

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8 апреля, в ходе рабочей поездки в Германию, руководство и ведущие специалисты AGD Diamonds провели переговоры о возможности приобретения новой горной техники с представителями одного из наиболее известных международных брендов – Volvo.









Фото: AGD Diamonds







На совещании с официальным дилером Volvo– представителями компании Ferronordic – стороны обсудили возможность опытного испытания на месторождении им. В. Гриба первого в истории бренда 100-тонного карьерного автосамосвала Volvo R100E. Также руководство AGD Diamonds рассмотрит вопрос о приобретении гидравлического экскаватора с ёмкостью ковша до 4 кубических метра и карьерного погрузчика с ковшом до 7 кубических метров. Кроме того, сотрудники AGD Diamonds ознакомились с шарнирно-сочлененными автосамосвалами Volvo, которые проявили высокую степень надежности в суровых условиях Крайнего Севера.