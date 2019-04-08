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11 марта 2019

AGD Diamonds - участник Международного арктического форума

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Делегация AGD Diamonds принимает участие в V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», проходящем в Санкт-Петербурге.
Делегация AGD Diamonds приняла участие в работе пленарного заседания V Международного Арктического форума с участием президента России Владимира Путина и первых лиц ряда арктических государств. 

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            Фото: AGD Diamonds


Выставочный стенд AGD Diamonds на форуме посетили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр энергетики РФ Александр Новак. В ходе рабочей встречи, состоявшейся между Дмитрием Кобылкиным и генеральным директором AGD Diamonds Сергеем Неручевым были обсуждены вопросы состояния и перспектив разведки и добычи природных ископаемых на Крайнем Севере.
Сергей Неручев принял участие в работе совещания на тему «Добыча твердых полезных ископаемых в Арктической зоне: как повысить инвестиционную привлекательность?». Главными тезисами его доклада стали повышение экономической эффективности работы AGD и расширение горнорудного бизнеса предприятия, связанные с геологоразведкой и выходом компании на международный уровень. В ходе развернувшейся после выступления С. Неручева дискуссии член научного совета при Совете Безопасности РФ, директор ООО «Гекон» Михаил Григорьев, который вел совещание, отметил: «На начальном этапе моей научной деятельности мне довелось работать в Архангельской области и посчастливилось лично узнать Владимира Павловича Гриба. Обнадеживает, что месторождение, названное в честь Владимира Павловича, разрабатывает столь серьезная, перспективная, динамично развивающаяся компания, как AGD Diamonds».
Вместе с Сергеем Неручевым в совещании приняли участие старший вице-президент по связям с органами государственной власти «Kinross Gold Corporation» Майк Ван Аккой, генеральный директор по вопросам Арктики, Восточной Европы и Евразии министерства иностранных дел Канады Элисон Ле Клэр, председатель совета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко, генеральный директор ООО «Региональная горнорудная компания» Виктор Кудинов и исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» Игорь Семенов.

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