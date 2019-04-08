AGD Diamonds совершенствует горные технологии

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9 апреля делегация AGD Diamonds провела в Германии переговоры с генеральным директором Wirtgen Group господином Маттиасом Пихлером.

В ходе конструктивных переговоров были рассмотрены вопросы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией карьерного комбайна Wirtgen SM-2500. С 2018 года AGD Diamonds успешно применяет технику Wirtgen на добыче алмазов. Предприятие полностью устраивают полученные производственные показатели, связанные с производительностью и коэффициентом технической готовности.









Фото: AGD Diamonds







В результате встречи были достигнуты принципиальные договоренности о возможности подписания соглашения о передаче AGD Diamonds дилерского статуса Wirtgen по горной технике и дробильному оборудованию Kleemann. AGD рассматривает Wirtgen Group как одного из ключевых партнеров в применении на месторождении им. В. Гриба безвзрывных технологий добычи.

Кроме того, сервисная служба и технические специалисты AGD Diamonds посетили стенд Wirtgen и ознакомились с последними моделями карьерных фрезерных комбайнов Wirtgen (модель 2200) и дали положительное заключение по качеству изготовления оборудования и инновационным технологиям Wirtgen Group.