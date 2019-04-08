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11 марта 2019

Vast Resources покидает золотой рудник в Зимбабве, чтобы добывать алмазы в Маранге и в Румынии

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VAST_Resources_logo.jpgVast Resources решила продать свою 25%-ую долю в золотом руднике Пикстоун Пирлес (Pickstone Peerless) в Зимбабве, чтобы сосредоточиться на алмазной концессии Херитедж (Heritage) в Зимбабве и руднике Байта Плай (Baita Plai) в Румынии.
«Концессия Херитедж потребует значительных инвестиций не только в финансовые, но и в человеческие ресурсы, чтобы обеспечить положительный краткосрочный денежный поток для компании, - сказал исполнительный директор компании Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Продажа золотых активов в Зимбабве позволит нам сосредоточить все наши финансовые и управленческие усилия в Зимбабве на этом ключевом этапе роста компании».
Компания Vast Resources, которая недавно приобрела права на алмазную концессию в Маранге, получила £852 500 (до вычета издержек) от размещения 557 млн обыкновенных акций.
Компания сообщила, что £382 500 (до вычета издержек) будет направлено на деятельность компании на алмазных месторождениях Маранге в Зимбабве, а £470 000 - на рудник Байта Плай (Baita Plai) в Румынии и на общие корпоративные дела. 
Botswana Diamonds и ее партнер Vast получили положительные результаты в рамках предварительной геологической оценки концессии Херитедж (Heritage) в октябре прошлого года.   
На этой концессии находятся несколько аллювиальных россыпных месторождений.   
Результаты также показали, что содержание алмазов на аллювиальных месторождениях в Маранге варьируется в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды.   
Базальный конгломерат Умкондо (Umkondo) в другой области Маранге также имеет алмазный потенциал. Содержание алмазов на нем составляет 100 - 3 000 каратов на сто тонн руды.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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