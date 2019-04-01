На ГОКе имени В. Гриба добыт уникальный 54-каратный алмаз

Фото: AGD Diamonds

В связи с инициативой компании о присвоении имен уникальным алмазам с целью увековечивания факта их добычи и в память о выдающихся событиях и людях России и Поморья добытый кристалл будет назван в честь 300-летия Берг-коллегии – органа управления горнорудной промышленностью в России, учрежденного в 1719 году по инициативе Петра I.54-каратный алмаз стал пятым по счету именным кристаллом компании. Напомним, что в феврале 2017 года на месторождении им. В. Гриба, промышленную разработку которого ведет AGD Diamonds, был добыт алмаз весом 181,68 карат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы, названный «Архангел Михаил». В июне 2018 года AGD Diamonds добыла алмаз весом 57,03 карата, который получил имя «Николай Кольцов» в честь геолога-первопроходца, в 30-е годы XX века положившего начало развитию гипотезы об алмазоносности Архангельской области. В ноябре 2018 года AGD был добыт алмаз весом 56,35 карата, названный «Виталий Фортыгин» в честь одного из выдающихся геологоразведчиков. Добытому в феврале 2019 года алмазу весом 66,95 карата присвоили имя «Анатолий Станковский» в честь первооткрывателя месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова в Архангельской области.