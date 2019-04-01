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11 марта 2019

De Beers зарегистрировала рост в продажах алмазов, так как спрос на камни стабилизировался

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Новости

de_beers_logo.pngКомпания De Beers, которая на 85% принадлежит Anglo American, заявила, что в третьем цикле продаж 2019 года сохранялся стабильный спрос на ее алмазное сырье, продажи составили $575 млн по сравнению с $524 млн годом ранее.
Во втором цикле продаж компания заработала 496 млн долларов.
Низкий спрос на товары низкого качества вынудил De Beers снизить цены во время девятого цикла продаж в 2018 году примерно на 10 процентов.
В сентябре прошлого года компания также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.
В прошлый раз компания существенно снизила цены в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае. 
Агентство Rapaport сообщило, что De Beers планировала сократить поставки алмазов до конца 2019 года, поскольку она сокращает производство и выполняет свои обязательства по поддержке местного производства в Африке.
Ожидается, что производство компании снизится, так как рудник Виктор (Victor) в Канаде закрывается, а рудник Венеция (Venetia) в Южной Африке переходит от открытой добычи алмазов к подземной разработке.
В 2018 году De Beers произвела 35,3 млн каратов по сравнению с 33,5 млн каратов, которые она произвела в 2017 году.
В этом году компания намерена добыть от 31 до 33 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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