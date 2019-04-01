Укрепление сотрудничества «АГД ДАЙМОНДС» и «LIEBHERR»

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Фото: АГД ДАЙМОНДС

8 апреля делегация специалистов АО «АГД ДАЙМОНДС» приняла участие в крупнейшей выставке горного и строительного оборудования Bauma-2019, которая проходит в Мюнхене (Германия).Итогом встречи делегации «АГД ДАЙМОНДС» в лице первого заместителя генерального директора по экономике и финансам Игоря Дюкарева и специалистов производственного управления стало подписание соглашения о сотрудничестве с производителем горного оборудования «Liebherr». На месторождении им. В. Гриба, промышленную разработку которого ведет АГД, уже используются гидравлические карьерные экскаваторы марки «Liebherr» с объемом ковша 15 и 4 кубических метров.На встрече присутствовало руководство ООО «Liebherr-Russland», отвечающего за развитие продаж и сервиса в России. Темой переговоров с АГД стало расширение направлений сотрудничества: обеспечение оригинальными запасными частями горной техники, замена узлов и агрегатов по программе Reman, внедрение автоматизированных технологий на карьерной технике (автосамосвалы и бульдозеры), заключение долгосрочного сервисного контракта на обслуживание и обучение специалистов алмазодобывающего предприятия правилам работы по усовершенствованным стандартам «Liebherr».Стороны достигли договоренности о возможности будущей закупки новой техники − гидравлических экскаваторов и погрузчиков − по Программе техперевооружения с фиксацией цен до 2023 года. АО «АГД ДАЙМОНДС» считает компанию «Liebherr» одним из ключевых партнеров в области алмазодобычи и применения передовых технологий в горнодобывающей отрасли.