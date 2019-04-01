АГД ДАЙМОНДС подводит итоги работы в 2018 году

Сегодня

Совет директоров компании АГД ДАЙМОНДС подвел итоги 2018 года и рассмотрел материалы для проведения годового общего собрания акционеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished во вторник. 2018 год был успешным для архангельского алмазодобытчика. На обогатительной фабрике было обработано 4 220 тыс. тонн руды и получено более 5 млн каратов готовой продукции. Планы горных работ были выполнены на 100%. Несчастных случаев и производственного травматизма в 2018 году на объектах АГД ДАЙМОНДС не было. Выручка от продаж составила более 300 млн долларов. В 2018 году был отмечен высокий спрос на крупноразмерное сырье +10,8 карата, включая крупные камни фантазийных цветов. Инвестиционная программа была выполнена с бюджетной экономией, все планы по программе технического перевооружения производственного блока (включая обновление парка горной техники) были выполнены. В 2018 году компания АГД ДАЙМОНДС провела модернизацию обогатительной фабрики и внедрила технологии XRT на переделе извлечения крупных кристаллов. В 2018 году АГД ДАЙМОНДС приобрела для добычи руды карьерный комбайн Wirtgen 2500 SM и внедрила технологию послойной отбойки руды. В декабре 2018 года для воспроизводства минерально-сырьевой базы АГД ДАЙМОНДС на аукционе получила три лицензии на производство поисковых работ в районе месторождения имени В. Гриба.