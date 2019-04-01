Эксклюзив

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

Вчера

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

JNA Awards & RJC объединяются для продвижения ответственных методов ведения бизнеса

Сегодня
Новости

JNA Awards и Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) вновь объединили усилия для продвижения ответственных методов ведения бизнеса в международной ювелирной отрасли на премии JNA Awards 2019. Премия JNA Awards, ведущая платформа для компаний, которые готовы продемонстрировать свои выдающиеся достижения, а также приверженность инновациям и ответственному ведению бизнеса, в настоящее время принимает заявки на участие в своем восьмом конкурсе до 26 апреля 2019 года. 
RJC является главным органом по стандартизации и сертификации ювелирной промышленности, в котором состоят более 1 100 компаний-членов, охватывающих всю цепочку поставок ювелирных изделий от производства на рудниках до розничной торговли в 75 странах. Участники конкурса будут объявлены 20 июня 2019 года на июньской Выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Гонконге.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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