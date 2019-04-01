JNA Awards & RJC объединяются для продвижения ответственных методов ведения бизнеса

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JNA Awards и Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) вновь объединили усилия для продвижения ответственных методов ведения бизнеса в международной ювелирной отрасли на премии JNA Awards 2019. Премия JNA Awards, ведущая платформа для компаний, которые готовы продемонстрировать свои выдающиеся достижения, а также приверженность инновациям и ответственному ведению бизнеса, в настоящее время принимает заявки на участие в своем восьмом конкурсе до 26 апреля 2019 года.

RJC является главным органом по стандартизации и сертификации ювелирной промышленности, в котором состоят более 1 100 компаний-членов, охватывающих всю цепочку поставок ювелирных изделий от производства на рудниках до розничной торговли в 75 странах. Участники конкурса будут объявлены 20 июня 2019 года на июньской Выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Гонконге.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished