IDE построит самый высокий небоскреб в Израиле

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) планирует построить 120-этажный небоскреб на территории комплекса алмазной биржи. Небоскреб станет самым высоким зданием в Израиле и одним из десяти самых высоких сооружений в мире, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.Постройка расширит размер комплекса алмазной биржи до 800 000 квадратных метров по сравнению с 100 000 квадратных метров, которые он в настоящее время занимает. Часть новой области будет выделена для использования участниками биржи, а остальная территория будет сдана в аренду другим компаниям. Проект продвигается муниципалитетом Рамат-Гана и будет включать постройку еще двух небоскребов высотой 88 этажей и 77 этажей, что увеличит количество небоскребов на территории, принадлежащей IDE, до шести. Мэр Рамат-Гана Кармел Шама-Хакохена (Carmel Shama-Hacohen) сообщил: «Новое здание будет включать флагманскую башню государства Израиль и станет входными воротами в Рамат-Ган».Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Израиль является одним из четырех крупнейших мировых центров торговли алмазами. Более 10 000 владельцев бизнеса и сотрудников ежедневно проходят через здания алмазной биржи, и ожидается, что этот показатель увеличится с появлением новых заводов по органке алмазов, которые мы планируем построить на территории биржи».«Нашим членам нужны строгие меры безопасности на алмазной бирже, лучшей в своем роде в мире, и они предпочитают вести весь свой бизнес в одном крупном деловом комплексе, где доступны все услуги. Новый план мэра позволит нам реализовать это видение», - добавил Дваш.