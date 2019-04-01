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11 марта 2019

Firestone добыла желтый алмаз весом 72 карата на руднике Ликхобонг

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Новости

firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds сообщила, что в минувшие выходные она добыла желтый алмаз весом 72 карата на своем руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.
Желтый камень был добыт вместе с белым алмазом массой 22 карата, следом за которым компания добыла алмаз фантазийного светло-розового цвета весом 11 каратов.
«Это были хорошие выходные для нас, благодаря добыче 72-каратного алмаза, а также двух небольших высококачественных камней из северной части карьера с более низким содержанием алмазов в руде, - сказал исполнительный директор компании Пол Босма (Paul Bosma). - Эти камни, безусловно, помогут поддержать среднюю стоимость алмазов во время следующего тендера в мае».
В прошлом феврале Firestone также добыла белый камень весом 70 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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