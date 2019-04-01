Firestone добыла желтый алмаз весом 72 карата на руднике Ликхобонг

Firestone Diamonds сообщила, что в минувшие выходные она добыла желтый алмаз весом 72 карата на своем руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.Желтый камень был добыт вместе с белым алмазом массой 22 карата, следом за которым компания добыла алмаз фантазийного светло-розового цвета весом 11 каратов.«Это были хорошие выходные для нас, благодаря добыче 72-каратного алмаза, а также двух небольших высококачественных камней из северной части карьера с более низким содержанием алмазов в руде, - сказал исполнительный директор компании Пол Босма (Paul Bosma). - Эти камни, безусловно, помогут поддержать среднюю стоимость алмазов во время следующего тендера в мае».В прошлом феврале Firestone также добыла белый камень весом 70 каратов.