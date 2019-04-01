Эксклюзив
Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них
Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...
Сегодня
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
01 апреля 2019
Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье
Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...
25 марта 2019
«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт
Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...
18 марта 2019
Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать
Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.
11 марта 2019
Заявление пресс-службы компании «AGD Diamonds»
АО «АГД Даймондс» в настоящий момент консолидировала 100% акций компании Grib diamonds, осуществляющей реализацию алмазов месторождения имени Гриба в городе Антверпен (Бельгия). Это решение обеспечило полный оперативный контроль акционерами Общества системы сбыта алмазного сырья.
АО «АГД Даймондс» считает, что созданный обществом механизм реализации алмазов на базе электронной аукционной площадки позволяет получить максимальную стоимость драгоценных камней и на практике доказал свою эффективность.
АО «АГД Даймондс» заявляет, что действующая оплата труда в компании существенно превышает среднерыночные размеры и является достойным вознаграждением за ответственный и профессиональный труд её работников. Компания не комментирует мотивы принимаемых акционерами кадровых решений - все изменения внутри команды АО «АГД Даймондс» полностью соответствуют принятым корпоративным стандартам, трудовому законодательству России и стран, где Общество осуществляет свою коммерческую деятельность.