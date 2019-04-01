Заявление пресс-службы компании «AGD Diamonds»

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В связи с публикацией на портале информационного агентства Rough&Polished статьи «Грибы» Архангельскгеолдобычи» пресс-служба АО «АГД Даймондс» вынуждена завить, что данный материал не отражает реальной ситуации в компании. Системы управления бизнес-процессами в компании находятся под непосредственным контролем Совета Директоров, представляющих интересы акционеров Общества.

АО «АГД Даймондс» в настоящий момент консолидировала 100% акций компании Grib diamonds, осуществляющей реализацию алмазов месторождения имени Гриба в городе Антверпен (Бельгия). Это решение обеспечило полный оперативный контроль акционерами Общества системы сбыта алмазного сырья.

АО «АГД Даймондс» считает, что созданный обществом механизм реализации алмазов на базе электронной аукционной площадки позволяет получить максимальную стоимость драгоценных камней и на практике доказал свою эффективность.

АО «АГД Даймондс» заявляет, что действующая оплата труда в компании существенно превышает среднерыночные размеры и является достойным вознаграждением за ответственный и профессиональный труд её работников. Компания не комментирует мотивы принимаемых акционерами кадровых решений - все изменения внутри команды АО «АГД Даймондс» полностью соответствуют принятым корпоративным стандартам, трудовому законодательству России и стран, где Общество осуществляет свою коммерческую деятельность.



