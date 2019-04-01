Namdia выбрала покупателей алмазов на ближайшие два года - СМИ

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Государственная компания по торговле алмазами Намибии Namib Desert Diamonds (Namdia) выбрала 16 компаний, которым она будет продавать алмазы с 2019 по 2021 год, сообщают средства массовой информации.

Газета Namibian сообщает, что Namdia будет реализовывать алмазы на сумму 2 миллиарда долларов в год 16 компаниям из Намибии, Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ и США.

Бельгия и Намибия возглавляют список. Из каждой из стран представлено по четыре фирмы.

«Namdia отметила ошеломляющий спрос; более чем 70 заявителей со всего мира оставили свои заявки на участие в аукционах», - говорится в заявлении Namdia.

Namdia была создана в рамках соглашения между правительством Намибии и De Beers в 2016 году, согласно которому Namdeb Holdings должна направлять 15% своих алмазов, добытых за год, в государственную компанию.

Компания якобы продала алмазы пяти из 20 компаний, выбранных правительством в 2016 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished