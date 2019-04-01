Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

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Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

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Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Tiffany & Co. запускает новую рекламную кампанию обручальных колец

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Tiffany & Co. объявила о запуске своей новой кампании «Believe In Love» (Верь в любовь), которая началась 1 апреля 2009 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 

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                                            Фото: Tiffany & Co.


Кампания представляет обручальное кольцо Tiffany True, которое отличается инновационной огранкой бриллиантов.
Согласно компании, рекламный ролик рассказывает о близости между двумя людьми и представляет обручальное кольцо Tiffany True в качестве символа их связи.
Рекламный ролик, в котором рассказывается о новом обручальном кольце Tiffany, отражает эмоциональную связь любви, запечатленную в песне «Is That Alright?» (Это хорошо?) из фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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