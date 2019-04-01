Tiffany & Co. запускает новую рекламную кампанию обручальных колец

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Tiffany & Co. объявила о запуске своей новой кампании «Believe In Love» (Верь в любовь), которая началась 1 апреля 2009 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.









Фото: Tiffany & Co.







Кампания представляет обручальное кольцо Tiffany True, которое отличается инновационной огранкой бриллиантов.

Согласно компании, рекламный ролик рассказывает о близости между двумя людьми и представляет обручальное кольцо Tiffany True в качестве символа их связи.

Рекламный ролик, в котором рассказывается о новом обручальном кольце Tiffany, отражает эмоциональную связь любви, запечатленную в песне «Is That Alright?» (Это хорошо?) из фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург