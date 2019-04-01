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11 марта 2019

Государственный банк Фуджейры открывает представительство в Антверпене

Сегодня
Новости

nbf_logo.pngПАО «Национальный банк Фуджейры» (National Bank of Fujairah, NBF) открыло свое первое международное представительство в самом сердце Антверпенского алмазного района, крупнейшего в мире центра торговли алмазами, говорится в пресс-релизе, распространенном банком. 
Такой шаг был предпринят в рамках стратегии банка по дальнейшему укреплению его позиции в качестве ведущего финансового партнера для клиентов в алмазной отрасли благодаря его беспрецедентному отраслевому опыту и индивидуальным решениям. С созданием этого нового представительства NBF может предоставлять услуги с добавленной стоимостью, а также информацию о рынке для лучшего обслуживания существующих клиентов в Антверпене и ОАЭ.
На церемонии открытия присутствовали Мухаммед Исса Хамад Абушахаб (Mohamed Issa Hamad Abushahab), посол Объединенных Арабских Эмиратов в Бельгии, представители совета директоров и высшего руководства NBF, а также уважаемые партнеры и гости.
Комментируя открытие представительства, Винс Кук (Vince Cook), генеральный директор NBF, сказал: «Это важный момент для нас и свидетельство того, что мы готовы предоставлять нашим клиентам наилучшие финансовые услуги и налаживать связи с важными заинтересованными сторонами как в своей стране, так и за границей. С момента запуска бизнеса по финансированию алмазов мы поняли, что наши клиенты, которые присутствуют как в Дубае, так и в Антверпене, выиграют от присутствия NBF в этих двух основных алмазных центрах. Мы стремимся использовать наше присутствие в Антверпене для укрепления нашей репутации в качестве одного из ведущих банков в алмазном бизнесе и развития партнерских отношений с местным сообществом».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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