Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

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Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

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Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Грабители снова нацелились на имущество ZCDC в Маранге

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Новости

Неизвестное число предполагаемых грабителей проникло в алмазную шахту, на которой только начала проводить свои операции по добыче руды зимбабвийская компания  Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в Маранге, сообщают местные средства массовой информации.
Полиция арестовала двух подозреваемых.
«Рано утром 1 апреля 2019 года предполагаемая банда грабителей вторглась в район проведения операций по добыче Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), - газета Herald процитировала секретаря по вопросам информации Ника Мангвана (Nick Mangwana). - Подозреваемые грабители проникли в шахту, где в начале дня была обнаружена руда  … Выполняется полная проверка, чтобы установить, произошла ли кража, и если подозрения подтвердятся, то необходимо будет установить размер нанесенного ущерба. Арестованные люди предстанут перед судом и будут судиться по всей строгости закона, а их сообщники будут преследоваться до тех пор, пока каждый из них не будет пойман».
Он добавил, что три министра и командование учреждения национальной безопасности провели 3 апреля 2019 года совещание по операциям ZCDC для рассмотрения мер безопасности.
Аналогичный инцидент произошел в декабре прошлого года, когда 10 преступников якобы прорвались на алмазные месторождения в Маранге и разграбили два самосвала с алмазной рудой, принадлежащей ZCDC, прежде чем исчезнуть в ночи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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