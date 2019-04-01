Грабители снова нацелились на имущество ZCDC в Маранге

Неизвестное число предполагаемых грабителей проникло в алмазную шахту, на которой только начала проводить свои операции по добыче руды зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в Маранге, сообщают местные средства массовой информации.Полиция арестовала двух подозреваемых.«Рано утром 1 апреля 2019 года предполагаемая банда грабителей вторглась в район проведения операций по добыче Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), - газета Herald процитировала секретаря по вопросам информации Ника Мангвана (Nick Mangwana). - Подозреваемые грабители проникли в шахту, где в начале дня была обнаружена руда … Выполняется полная проверка, чтобы установить, произошла ли кража, и если подозрения подтвердятся, то необходимо будет установить размер нанесенного ущерба. Арестованные люди предстанут перед судом и будут судиться по всей строгости закона, а их сообщники будут преследоваться до тех пор, пока каждый из них не будет пойман».Он добавил, что три министра и командование учреждения национальной безопасности провели 3 апреля 2019 года совещание по операциям ZCDC для рассмотрения мер безопасности.Аналогичный инцидент произошел в декабре прошлого года, когда 10 преступников якобы прорвались на алмазные месторождения в Маранге и разграбили два самосвала с алмазной рудой, принадлежащей ZCDC, прежде чем исчезнуть в ночи.