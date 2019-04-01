Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

De Beers закрывает предприятие по переработке бриллиантов

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers планирует закрыть свое предприятие по переработке бриллиантов, Международный институт оценки алмазов (International Institute of Diamond Valuation, IIDV), так как он больше не является жизнеспособным вариантом из-за цифровых достижений, сообщают средства массовой информации.
Компания заявила, что технологии в отрасли улучшились с момента запуска IIDV, и наиболее популярными стали онлайн-платформы для продажи ювелирных изделий  от потребителя к потребителю.
«Мы знаем, что потребительское восприятие рынка потребитель-потребитель растет и, вероятно, станет будущим этого сектора, и поэтому мы продолжим искать возможности в этом пространстве», - Rapaport News привело слова старшего менеджера De Beers по связям с общественностью Дэвида Джонсона (David Johnson).
IIDV была запущена в качестве пилотного проекта в 2014 году и официально запущена в 2016 году для перекупки и переработки ювелирных изделий с бриллиантами, которые больше не нужны потребителям.
Джонсон добавил, что De Beers получила от предприятия ценную информацию о поведении потребителей и потребностях своих розничных партнеров.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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