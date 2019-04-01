De Beers закрывает предприятие по переработке бриллиантов

De Beers планирует закрыть свое предприятие по переработке бриллиантов, Международный институт оценки алмазов (International Institute of Diamond Valuation, IIDV), так как он больше не является жизнеспособным вариантом из-за цифровых достижений, сообщают средства массовой информации.Компания заявила, что технологии в отрасли улучшились с момента запуска IIDV, и наиболее популярными стали онлайн-платформы для продажи ювелирных изделий от потребителя к потребителю.«Мы знаем, что потребительское восприятие рынка потребитель-потребитель растет и, вероятно, станет будущим этого сектора, и поэтому мы продолжим искать возможности в этом пространстве», - Rapaport News привело слова старшего менеджера De Beers по связям с общественностью Дэвида Джонсона (David Johnson).IIDV была запущена в качестве пилотного проекта в 2014 году и официально запущена в 2016 году для перекупки и переработки ювелирных изделий с бриллиантами, которые больше не нужны потребителям.Джонсон добавил, что De Beers получила от предприятия ценную информацию о поведении потребителей и потребностях своих розничных партнеров.