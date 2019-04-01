Старатели в странах Африки к югу от Сахары могут пробудить экономику этого региона

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера (в центре) в окружении исполнительного директора Всемирного алмазного совета Мари-Шанталь Канинды (слева) и президента Всемирного алмазного совета Стефана Фишлера (справа) во время 6-го Форума Африкано-бельгийской деловой недели в Женвале, Бельгия.

Исполнительный директор Всемирного алмазного совета Мари-Шанталь Канинда выступает на 6-м Форуме Африканско-бельгийской деловой недели в Женвале, Бельгия.

Расширение сферы охвата Кимберлийского процесса (КП) путем включения в него вопросов, связанных с правами человека и трудовыми отношениями, за что выступает Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), поможет создать условия, в которых алмазодобытчики-старатели стран Африки к югу от Сахары смогут реализовать свой экономический потенциал и таким образом поддержать развитие экономики своих стран, заявила исполнительный директор Всемирного алмазного совета Мари-Шанталь Канинда (Marie-Chantal Kaninda) на 6-м Форуме Африкано-бельгийской деловой недели, который состоялся в среду в бельгийском городе Женваль.Г-жа Канинда выступила со вступительным словом в своем качестве Почетного президента форума, организованного бельгийской организацией Africa Rise, которая содействует экономическому и социальному становлению Африки посредством контактов между ее предпринимателями и их коллегами из других частей мира. Почетными гостями на форуме были президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера (Faustin Archange Touadera) и Шарль Мишель (Charles Michel), премьер-министр Бельгии.Ссылаясь на мирное соглашение, подписанное в феврале правительством ЦАР и 14 повстанческими группировками и нацеленное на прекращение семилетней гражданской войны в стране, г-жа Канинда выразила полную оптимизма веру Всемирного алмазного совета в то, что прекращение конфликта создаст лучшие перспективы для африканской нации. «Мы считаем, что благодаря осуществлению мирного процесса ЦАР сможет возобновить неограниченный экспорт необработанных алмазов при поддержке Системы сертификации Кимберлийского процесса и, как сказал Президент ЦАР, поможет решительно повернуть ЦАР к ее развитию», - сказала она.Хотя ЦАР остается под действием решения Кимберлийского процесса, запрещающего экспорт алмазов из районов, выходящих за пределы так называемых зеленых зон в западной части страны, из которых экспорт алмазов ежемесячно утверждается группой мониторинга, ее правительство тесно сотрудничает с Кимберлийским процессом с тем, чтобы сделать возможной продажу поступающих от старателей камней аллювиального происхождения. Всемирный алмазный совет решительно выступает за то, чтобы ЦАР и другие страны, где ведется старательская добыча алмазов, пользовались такими же преимуществами от своего производства, как и другие африканские страны, в которых их экономика и население ощутили изменения в результате доходов от продажи алмазов.Улучшение условий жизни и труда работников в алмазодобывающей промышленности и работников других ключевых секторов, таких как сельское и лесное хозяйство, окажет положительное влияние на сообщества, которые они поддерживают, а также и на другие секторы экономики и страну в целом, сказала г-жа Канинда. «Мы хотели бы, чтобы именно такое развитие событий поддерживал Кимберлийский процесс путем расширения его задач», - отметила она.«Кто-то сказал, что, когда Африка проснется, мир будет процветать, - заявила исполнительный директор Всемирного алмазного совета. - Действительно, Африка должна пробудиться, особенно Африка к югу от Сахары. Когда мы говорим об этом великом и прекрасном континенте, мы все еще слишком часто говорим о насилии, отсутствии демократии, бедности и коррупции. Это то зло, которое мы не хотели бы большое чувствовать, и те слова, которые мы не хотели бы больше слышать».«Когда мы говорим об Африке, мы все еще слишком часто говорим о помощи в целях развития. Тем не менее мы все знаем, что реальное развитие происходит через образование, работу и прямые инвестиции. Настало время для Африки к югу от Сахары подняться и развить весь свой человеческий, горнодобывающий, сельскохозяйственный и энергетический потенциал, чтобы вырваться из состояния недостаточного развития и вступить в новую эру», - сказала она.