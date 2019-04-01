Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Израиле на $9,3 млн

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в израильском Рамат-Гане.
Компания реализовала 92 алмаза общей массой 1 700 каратов. Суммарная выручка составила $9,3 млн. Более 30 компаний стали победителями по разным позициям аукциона.
«Аукцион в Израиле посетили местные фирмы, которые в большинстве своем специализируются на крупноразмерном сырье, а также представители алмазного рынка из других стран. Всего было приглашено более 100 компаний. Торги завершились с хорошими результатами, спрос на нашу продукцию на этом рынке остается стабильным», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров, выручка по итогам года достигла почти $90 млн. До конца 2019 года компания проведет в Рамат-Гане еще четыре аукциона.

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