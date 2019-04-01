АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Израиле на $9,3 млн

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в израильском Рамат-Гане.Компания реализовала 92 алмаза общей массой 1 700 каратов. Суммарная выручка составила $9,3 млн. Более 30 компаний стали победителями по разным позициям аукциона.«Аукцион в Израиле посетили местные фирмы, которые в большинстве своем специализируются на крупноразмерном сырье, а также представители алмазного рынка из других стран. Всего было приглашено более 100 компаний. Торги завершились с хорошими результатами, спрос на нашу продукцию на этом рынке остается стабильным», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров, выручка по итогам года достигла почти $90 млн. До конца 2019 года компания проведет в Рамат-Гане еще четыре аукциона.