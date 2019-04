Lucapa намерена сократить кредит на разработку Мотаэ

Lucapa Diamond заявила, что согласилась заключить соглашения о финансировании и вторичном займе с New Azilian и Equigold, что поможет досрочно сократить кредит Мотаэ (Mothae) наряду с другими задолженностями, а также пополнить оборотный капитал.New Azilian заключит кредитное соглашение с Lucapa в размере 10 млн австралийских долларов ($7 млн) на год по годовой процентной ставке в 10%, выплачиваемой ежеквартально.Lucapa уже получила аванс в размере 6 млн австралийских долларов ($4,2 млн) по кредиту, а остаток средств должен быть выдан в следующем месяце.Lucapa заявила, что будет использовать средства, полученные от New Azilian, для предварительной оплаты двух ежеквартальных выплат в размере $1,9 млн по кредиту, заключенному с Equigold.Equigold и Lucapa договорились перезаключить кредитное соглашение, по которому ежеквартальные кредитные выплаты в размере $1,9 млн будут конвертироваться в обыкновенные полностью оплаченные акции Lucapa.Чистый эффект от ежеквартальных предварительных платежей и конвертации денежных средств приведет к сокращению суммы долга до $7,5.Lucapa сообщает, что средства, полученные от New Azilian, позволят Lucapa и производству на Мотаэ более гибко планировать будущие тендеры по продажам алмазов, чтобы максимизировать доходы от реализации сырья.В Lucapa сказали, что эти соглашения указывают на то, что рудник Мотаэ успешно начал работу и находится вне зоны риска. Коммерческое производство на руднике началось в январе после фазы ввода в эксплуатацию и наращивания производства. На руднике уже было добыто пять алмазов весом более 50 каратов.«Эти новые договоры вторичного финансирования обеспечат Lucapa дополнительную финансовую мощь для продолжения укрепления ее стратегической позиции в секторе ценных алмазов, - сказал исполнительный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Поддержка со стороны New Azilian и Equigold также является решительным подтверждением стратегии роста Lucapa и нашей ориентации на максимальное увеличение добычи алмазов и денежных средств на наших рудниках Луло (Lulo) и Мотаэ, а также продолжение поиска источников керна на Луло».