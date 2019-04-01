Lucapa намерена сократить кредит на разработку Мотаэ

New Azilian заключит кредитное соглашение с Lucapa в размере 10 млн австралийских долларов ($7 млн) на год по годовой процентной ставке в 10%, выплачиваемой ежеквартально.
Lucapa уже получила аванс в размере 6 млн австралийских долларов ($4,2 млн) по кредиту, а остаток средств должен быть выдан в следующем месяце.
Lucapa заявила, что будет использовать средства, полученные от New Azilian, для предварительной оплаты двух ежеквартальных выплат в размере $1,9 млн по кредиту, заключенному с Equigold.
Equigold и Lucapa договорились перезаключить кредитное соглашение, по которому ежеквартальные кредитные выплаты в размере $1,9 млн будут конвертироваться в обыкновенные полностью оплаченные акции Lucapa.
Чистый эффект от ежеквартальных предварительных платежей и конвертации денежных средств приведет к сокращению суммы долга до $7,5.
Lucapa сообщает, что средства, полученные от New Azilian, позволят Lucapa и производству на Мотаэ более гибко планировать будущие тендеры по продажам алмазов, чтобы максимизировать доходы от реализации сырья.
В Lucapa сказали, что эти соглашения указывают на то, что рудник Мотаэ успешно начал работу и находится вне зоны риска. Коммерческое производство на руднике началось в январе после фазы ввода в эксплуатацию и наращивания производства. На руднике уже было добыто пять алмазов весом более 50 каратов.
«Эти новые договоры вторичного финансирования обеспечат Lucapa дополнительную финансовую мощь для продолжения укрепления ее стратегической позиции в секторе ценных алмазов, - сказал исполнительный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Поддержка со стороны New Azilian и Equigold также является решительным подтверждением стратегии роста Lucapa и нашей ориентации на максимальное увеличение добычи алмазов и денежных средств на наших рудниках Луло (Lulo) и Мотаэ, а также продолжение поиска источников керна на Луло».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished