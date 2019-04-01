Signet Jewelers сообщила о результатах 4 квартала и 2019 финансового года

Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила о своих результатах за 13 недель (4 квартал 2019 финансового года) и 52 недели (2019 финансовый год), закончившихся 2 февраля 2019 года.Общий объем продаж Signet в 4 квартале составил $2,15 млрд, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом на $138,4 млн или на 6,0% на основе отчетности, и на 5,4% при постоянных курсах валют. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 2,0% в годовом исчислении.Общий объем продаж Signet за 2019 финансовый год составил $6,2 млрд, что на $5,9 млн или 0,1% меньше, чем в 2018 финансовом году. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.«В 2019 финансовом году мы начали внедрение проекта по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), создавая основополагающие возможности для будущего роста. Мы добились прогресса в реализации инициатив в рамках проекта, достигнув двузначного роста объемов электронной торговли, обеспечив $85 млн чистой экономии и продолжая оптимизировать наш магазинный сегмент. Тем не менее мы не закончили год с запланированными показателями из-за высококонкурентной рекламной среды, cохраняющегося невысокого потребительского спроса в Великобритании и более низкого, чем ожидалось, потребительского спроса на устаревшие товарные коллекции, что повлияло на радужные результаты в четвертом квартале», - заявила Вирджиния С. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet Jewelers.