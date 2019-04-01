Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Signet Jewelers сообщила о результатах 4 квартала и 2019 финансового года

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signet_logo_news.pngКомпания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила о своих результатах за 13 недель (4 квартал 2019 финансового года) и 52 недели (2019 финансовый год), закончившихся 2 февраля 2019 года.
Общий объем продаж Signet в 4 квартале составил $2,15 млрд, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом на $138,4 млн или на 6,0% на основе отчетности, и на 5,4% при постоянных курсах валют. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 2,0% в годовом исчислении.
Общий объем продаж Signet за 2019 финансовый год составил $6,2 млрд, что на $5,9 млн или 0,1% меньше, чем в 2018 финансовом году. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.
«В 2019 финансовом году мы начали внедрение проекта по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), создавая основополагающие возможности для будущего роста. Мы добились прогресса в реализации инициатив в рамках проекта, достигнув двузначного роста объемов электронной торговли, обеспечив $85 млн чистой экономии и продолжая оптимизировать наш магазинный сегмент. Тем не менее мы не закончили год с запланированными показателями из-за высококонкурентной рекламной среды, cохраняющегося невысокого потребительского спроса в Великобритании и более низкого, чем ожидалось, потребительского спроса на устаревшие товарные коллекции, что повлияло на радужные результаты в четвертом квартале», - заявила Вирджиния С. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet Jewelers.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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