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04 марта 2019

Botswana Diamonds завершила интенсификацию программы по бурению на Торни Ривер

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botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds заявила, что она завершила интенсификацию программы по бурению на участках Фришгеваагт (Frischgewaagt) и Хартбеесфонтейн (Hartbeesfontein), которые являются частью проекта Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.
В рамках программы было пробурено 33 скважины на глубину в 1 282 метра, что, вместе с предыдущими работами, означает, что общая глубина скважин в пяти областях на двух участках составила 3 299 метров.
Компания сообщила, что для программы выборки проб была определена область кимберлитового излома длиной 3,9 км на основании результатов, полученных после прямого пересечения скважиной этого излома на глубине от -18 до -4 метров ниже уровня поверхности земли.
Также были выявлены области возможных кимберлитовых трубок, которые будут включены в зону для проведения программы по выборке проб. Пробы были выбраны в области, примыкающей к участку, на котором была проведена массовая выборка проб в начале 2018 года, анализ которых показал, что стоимость алмазов может составлять от 120 до 220 долларов за карат при среднем содержании алмазов в 46 - 74 карата на сто тонн руды.
«Начальные работы на потенциальных вторичных (аллювиальных) алмазных месторождениях на проекте также показывают хорошие результаты; было также идентифицировано несколько перспективных участков», - заявили в Botswana Diamonds.
Компания также сообщила, что ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики для обработки кимберлита на проекте Торни Ривер завершен.
Цель программы по интенсификации бурения заключается в том, чтобы детально спланировать выборку проб, которая начнется после завершения буровых работ и получения необходимых документов в течение второго квартала этого года. 
Программа по бурению также позволила определить комплекс кимберлитовых трубок / изломов и дополнить информацию,  полученную с помощью гравитационного и магнитного исследования участков поверхности, а также других передовых методов разведки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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