АЛРОСА и Endiama заключили меморандум о взаимопонимании

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, и Национальная алмазная компания Анголы Endiama заключили меморандум о взаимопонимании.Подписание прошло в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Ангола Жоау Лоуренсу.Документ подписали генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов и председатель административного совета Endiama Жозе Ганга Жуниор.Меморандум о взаимопонимании имеет целью укрепление экономического, технологического, научного и технического сотрудничества между АЛРОСА и Endiama и определение сфер взаимного интереса, чтобы: развивать алмазодобычу в Анголе, руководствуясь лучшими практиками корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития и прозрачности, уделяя особое внимание поиску и разведке новых экономически привлекательных месторождений; содействовать передаче технологий и знаний в рамках горнорудной и иной деятельности; согласовывать механизмы сотрудничества в сфере реализации алмазов.Также стороны намерены сотрудничать в развитии международных механизмов отраслевого саморегулирования и построения ответственных цепочек поставок алмазов в поддержку Кимберлийского процесса, поддерживать общеотраслевые инициативы, направленные на продвижение алмазно-бриллиантовой продукции на ключевых рынках сбыта с целью обеспечения устойчивого развития алмазодобывающей промышленности двух стран.Для выполнения этих задач АЛРОСА и Endiama соглашаются развивать совместные проекты, в частности, проведение исследований, поиск геологических и горнорудных объектов, обучение ангольских специалистов на объектах АЛРОСА, обмен технологиями, финансирование существующих и будущих совместных проектов концессий на основе принципов проектного финансирования, продвижения комплексного разграничения международных рынков алмазов/бриллиантов и синтетических алмазов/бриллиантов для защиты добросовестной конкуренции и интересов алмазодобывающих стран.«И для России, и для Анголы алмазодобывающая отрасль является важной частью жизни страны. Это не только авторитет на международной арене или средства, поступающие в бюджеты, но и рабочие места для людей, десятки реализуемых для них социальных проектов. Безусловно, мы приветствуем подписание Меморандума с национальной компанией Анголы, и рады скрепить наше многолетнее сотрудничество официальным документом, провозглашающим совместное стремление к развитию наших общих инициатив», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.АЛРОСА и Endiama объединяет долгая история сотрудничества. Вместе компании являются соучредителями ГРО «Катока» - крупнейшей в Анголе алмазодобывающей компании. Ежегодно ГРО «Катока» добывает и реализует порядка 6,8 млн каратов алмазов. Ее запасы оцениваются в 120 млн карат. Кроме того, АЛРОСА и Endiama с 2014 года проводят геологоразведочные работы в Анголе в рамках совместного предприятия.