Продажи BlueRock в первом квартале выросли на 18%

BlueRock Diamonds заявила, что продала 1 847 каратов алмазов в первом квартале 2019 года, которые компания добыла на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, что является ростом на 18% по сравнению с 1 563 каратами годом ранее.Средние содержание алмазов составило 3,41 карата на сто тонн руды, что на 4% выше среднего показателя за 2018 год, составлявшего 3,28 карата на сто тонн руды.Средняя цена за карат достигла $371, что на 10% больше среднего показателя за 2018 год, который составил $332.«Средняя цена за карат остается высокой, что указывает на высокое качество наших алмазов», - сказал исполнительный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh).Компания также зарегистрировала увеличение в производстве руды в минувшем году на 12%, до 42 409 тонн, в первом квартале, несмотря на восьмидневную остановку работ в феврале.BlueRock добыла и продала два крупных алмаза в течение квартала - алмаз массой 8,97 карата, который был продан за $74 513, и алмаз весом 16,28 карата, который был реализован за $78 947.