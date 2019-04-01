Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Продажи BlueRock в первом квартале выросли на 18%

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bluerockdiamonds_logo.pngBlueRock Diamonds заявила, что продала 1 847 каратов алмазов в первом квартале 2019 года, которые компания добыла на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, что является ростом на 18% по сравнению с 1 563 каратами годом ранее.
Средние содержание алмазов составило 3,41 карата на сто тонн руды, что на 4% выше среднего показателя за 2018 год, составлявшего 3,28 карата на сто тонн руды.
Средняя цена за карат достигла $371, что на 10% больше среднего показателя за 2018 год, который составил $332.
«Средняя цена за карат остается высокой, что указывает на высокое качество наших алмазов», - сказал исполнительный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh).
Компания также зарегистрировала увеличение в производстве руды в минувшем году на 12%, до 42 409 тонн, в первом квартале, несмотря на восьмидневную остановку работ в феврале.
BlueRock добыла и продала два крупных алмаза в течение квартала - алмаз массой 8,97 карата, который был продан за $74 513, и алмаз весом 16,28 карата, который был реализован за $78 947.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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