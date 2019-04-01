Розничные продажи в Гонконге снизились в феврале 2019 года

Сегодня

В феврале 2019 года продажи по всем розничным категориям в Гонконге снизились по стоимости на 10,1%, до 40,7 млрд гонконгских долларов. Продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в феврале упали на 9,7% после роста на 4,1% в январе, согласно данным, опубликованным департаментом переписи и статистики Гонконга.

По данным ведомства, снижение продаж было отчасти связано с изменением дат празднования Китайского Нового года, но слабые настроения потребителей также сыграли важную роль. За первые два месяца года общие продажи также снизились, но с гораздо меньшей разницей в 1,6% в стоимостном выражении и 1,8% - в натуральном выражении. Согласно сообщениям, продолжающаяся торговая война между США и Китаем заставляет потребителей становиться все более осторожными, даже несмотря на то, что падение стоимости китайского юаня сделало покупки в Гонконге более дорогими, чем раньше.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished