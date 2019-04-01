Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Розничные продажи в Гонконге снизились в феврале 2019 года

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В феврале 2019 года продажи по всем розничным категориям в Гонконге снизились по стоимости на 10,1%, до 40,7 млрд гонконгских долларов. Продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в феврале упали на 9,7% после роста на 4,1% в январе, согласно данным, опубликованным департаментом переписи и статистики Гонконга. 
По данным ведомства, снижение продаж было отчасти связано с изменением дат празднования Китайского Нового года, но слабые настроения потребителей также сыграли важную роль. За первые два месяца года общие продажи также снизились, но с гораздо меньшей разницей в 1,6% в стоимостном выражении и 1,8% - в натуральном выражении. Согласно сообщениям, продолжающаяся торговая война между США и Китаем заставляет потребителей становиться все более осторожными, даже несмотря на то, что падение стоимости китайского юаня сделало покупки в Гонконге более дорогими, чем раньше.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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