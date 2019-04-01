Эксклюзив

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Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

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04 марта 2019

DPA приветствует предупреждение FTC сектору выращенных в лаборатории бриллиантов

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dpa_logo.pngФедеральная торговая комиссия США (The U.S. Federal Trade Commission, FTC) 2 апреля направила письма-предупреждения восьми производителям выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ), настаивая на том, чтобы они проводили различие в своих материалах, рекламирующих ювелирные изделия, между бриллиантами, добываемыми на рудниках, и бриллиантами, изготовленными в лабораториях.
Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), которая представляет такие горнодобывающие компании, как De Beers, Rio Tinto и АЛРОСА, приветствовала настойчивое требование FTC, чтобы компании проводили различие между бриллиантами, добываемыми из недр земли и производимыми в лабораториях. DPA в поддержку этого правильного шага FTC опубликовала следующее заявление:
«DPA приветствует предостережение FTC производителям синтетических бриллиантов от введения в заблуждение потребителей своей маркетинговой тактикой. Это предостережение является важным шагом на пути к прозрачности и защите потребителей.
В настоящее время совершенно ясно, что производители синтетических бриллиантов не могут использовать слово «бриллиант», если ему не дано однозначного описания с упоминанием его рукотворного происхождения, помещенного непосредственно перед словом «бриллиант». Также очевидно, что FTC не потерпит необоснованных заявлений о том, что синтетические бриллианты являются экологически чистыми, в нарушение Руководства FTC по вопросам экологии.
DPA будет и впредь поддерживать усилия FTC по обеспечению защиты потребителей».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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