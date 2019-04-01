Эксклюзив
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
01 апреля 2019
Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье
Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...
25 марта 2019
«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт
Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...
18 марта 2019
Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать
Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.
11 марта 2019
Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
04 марта 2019
DPA приветствует предупреждение FTC сектору выращенных в лаборатории бриллиантов
Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), которая представляет такие горнодобывающие компании, как De Beers, Rio Tinto и АЛРОСА, приветствовала настойчивое требование FTC, чтобы компании проводили различие между бриллиантами, добываемыми из недр земли и производимыми в лабораториях. DPA в поддержку этого правильного шага FTC опубликовала следующее заявление:
«DPA приветствует предостережение FTC производителям синтетических бриллиантов от введения в заблуждение потребителей своей маркетинговой тактикой. Это предостережение является важным шагом на пути к прозрачности и защите потребителей.
В настоящее время совершенно ясно, что производители синтетических бриллиантов не могут использовать слово «бриллиант», если ему не дано однозначного описания с упоминанием его рукотворного происхождения, помещенного непосредственно перед словом «бриллиант». Также очевидно, что FTC не потерпит необоснованных заявлений о том, что синтетические бриллианты являются экологически чистыми, в нарушение Руководства FTC по вопросам экологии.
DPA будет и впредь поддерживать усилия FTC по обеспечению защиты потребителей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished