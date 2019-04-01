Россия и Ангола наращивают двустороннее сотрудничество - Сергей Иванов

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Президент Анголы Жоау Лоуренсу в ходе официального визита в Россию 3 апреля посетил бизнес-форум «Россия – Ангола», а также подразделение АЛРОСА по сортировке и реализации алмазов.

Цель проведения мероприятия – развитие экономических связей между Республикой Ангола и Российской Федерацией.

АЛРОСА в партнерстве с ангольской государственной компанией ENDIAMA разрабатывает крупное месторождение алмазов Катока в Анголе. В 2013 году при участии специалистов АЛРОСА в Анголе было найдено новое перспективное месторождение, «Луаше». Это месторождение может стать одним из крупнейших за последние 60 лет мировой алмазной геологоразведки.

«С учетом ресурсного потенциала Анголы, имеющихся у нас технологических и финансовых возможностей, можно уверенного говорить, что у нас есть все необходимые предпосылки для наращивания двустороннего сотрудничества в алмазодобывающей отрасли и укрепления позиций наших стран на мировом алмазном рынке», - отметил Сергей Иванов в ходе своего выступления на форуме.

Президент Анголы также посетил с визитом Единую сбытовую организацию (ЕСО) АЛРОСА – место, где происходит сортировка алмазов, их предпродажная подготовка и последующая реализация.

Средства массовой информации также сообщают, что скоро АЛРОСА передаст Endiama 8,2% акций в совместном предприятии Catoca и оформит на себя такое же количество акций предприятия.

«Сделка по «Катоке» продвигается в штатном режиме, мы в ближайшее время оформим напрямую на «Алросу» 8,2% акций горно-рудного общества. Там все в плане, связано с законодательными бюрократическими вещами. Собственно, сегодня можно говорить, что «Алроса» владеет более 41% в «Катоке», такая же доля у наших партнеров, компании Endiama», - агентство finanz.ru привело слова Сергея Иванова.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург