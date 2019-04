WFDB приветствует изменения в доклады GIA о лабораторных бриллиантах

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в целом приветствовала изменения, внесенные Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) в свои отчеты о бриллиантах, выращенных в лабораторных условиях.GIA объявил, что его отчеты будут соответствовать изменениям, внесенным в прошлом году Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC) в руководство для ювелирной отрасли.С 1 июля GIA прекратит выпуск своих отчетов по классификации синтетических бриллиантов, и вместо этого представит отчет о лабораторных бриллиантах.Эрни Блом (Ernie Blom), президент WFDB, сообщил, что он рад тому, что, хотя отчеты будут включать оценочные данные GIA о цвете, чистоте и качестве огранки, лаборатория продолжит использовать термины «бесцветный», «почти бесцветный», «слабый», «очень слабый» и «слабый» для определения цветовой гаммы лабораторных бриллиантов, вместо буквенных обозначений цветовых характеристик.«Кроме того, мы рады, что при подготовке отчетов будут продолжать использоваться параметры Flawless, Internally Flawless, Very Very Slightly Included, Very Slightly Included, Slightly Included и Included для характеристики чистоты бриллиантов, а не ВВС1 и ВВС2; VS1 и VS2; СИ1 и СИ2; и I1, I2 и i3. Хотя термин «синтетический» не будет использоваться в отчетах и он будет заменен на «выращенный в лабораторных условиях», мы приветствуем тот факт, что отчеты будут также включать в себя такое определение: «это искусственный бриллиант, произведенный с использованием метода химического осаждения из паровой фазы (CVD), либо прошедший высокотемпературную обработку под высоким давлением (HPHT), или, вероятно, подвергнутый изменению цвета». Кроме того, будут раскрыты все обнаруженные методы обработки для достижения чистоты», - сказал Блом.«Как я часто говорил в прошлом, мы ничего не имеем против производства бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях. Мы только просим, чтобы такие камни были полностью раскрыты, чтобы потребители знали, что им предлагают. Это отдельная продукция с собственной нишевой долей на рынке, и нет никакой необходимости в недоброжелательном отношении или в сомнительных заявлениях и рекламе, которые будут использоваться против природных бриллиантов, таких как утверждения о том, что лабораторные бриллианты экологичны, а природные - нет. Мы должны иметь справедливый маркетинг, который не унижает другую продукцию», - сказал он.Блом призвал другие лаборатории последовать примеру GIA для того, чтобы в их докладах были четко дифференцированы лабораторные камни, поскольку это является жизненно важным вопросом для алмазной торговли.