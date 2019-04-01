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Реклама о выращенных в лаборатории бриллиантах должна быть кристально чистой - FTC

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Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission), которая расследует обвинения в мошеннической рекламе, заявила 2 апреля, что она разослала предупредительные письма восьми компаниям, включая Diamond Foundry, в которых она настаивала на том, чтобы они сообщали в своих рекламных кампаниях о природном или лабораторном происхождении алмазов, говорится в сообщении Reuters. 
Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), как сообщается, которая представляет такие горнодобывающие компании, как De Beers, Rio Tinto и АЛРОСА, приветствовала настойчивость FTC. 
«DPA в течение нескольких месяцев выражала серьезную обеспокоенность по поводу вводящих в заблуждение маркетинговых коммуникаций и неподтвержденных заявлений об экологичности со стороны многих производителей выращенных в лаборатории алмазов», - сказал генеральный директор DPA Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr). 
De Beers заявила, что она удовлетворена таким шагом со стороны FTC и что природные и синтетические алмазы относятся к разным категориям товаров. Компания также сообщила, что она продает выращенные в лаборатории бриллианты по цене ниже ее конкурентов, чтобы подчеркнуть разницу между модными украшениями и натуральными бриллиантами, которые были созданы в недрах земли и обладают высокой ценностью. 
FTC также попросила компании пересмотреть такие термины, как «экологически чистый» и подобные выражения, используемые для описания выращенных в лаборатории алмазов. 
«Весьма маловероятно, что они смогут обосновать все разумные толкования этих утверждений», - сообщает в своих письмах FTC.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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