Реклама о выращенных в лаборатории бриллиантах должна быть кристально чистой - FTC

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission), которая расследует обвинения в мошеннической рекламе, заявила 2 апреля, что она разослала предупредительные письма восьми компаниям, включая Diamond Foundry, в которых она настаивала на том, чтобы они сообщали в своих рекламных кампаниях о природном или лабораторном происхождении алмазов, говорится в сообщении Reuters.Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), как сообщается, которая представляет такие горнодобывающие компании, как De Beers, Rio Tinto и АЛРОСА, приветствовала настойчивость FTC.«DPA в течение нескольких месяцев выражала серьезную обеспокоенность по поводу вводящих в заблуждение маркетинговых коммуникаций и неподтвержденных заявлений об экологичности со стороны многих производителей выращенных в лаборатории алмазов», - сказал генеральный директор DPA Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr).De Beers заявила, что она удовлетворена таким шагом со стороны FTC и что природные и синтетические алмазы относятся к разным категориям товаров. Компания также сообщила, что она продает выращенные в лаборатории бриллианты по цене ниже ее конкурентов, чтобы подчеркнуть разницу между модными украшениями и натуральными бриллиантами, которые были созданы в недрах земли и обладают высокой ценностью.FTC также попросила компании пересмотреть такие термины, как «экологически чистый» и подобные выражения, используемые для описания выращенных в лаборатории алмазов.«Весьма маловероятно, что они смогут обосновать все разумные толкования этих утверждений», - сообщает в своих письмах FTC.