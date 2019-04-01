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De Beers довольна директивой США по продаже синтетических алмазов

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Компания De Beers довольна директивой Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission), согласно которой производители алмазов должны сообщать в рекламе, были ли их камни добыты естественным путем или выращены в лабораторных условиях, сообщают средства массовой информации.
Агентство Reuters привело слова алмазного гиганта, который сообщил, что оба вида алмазов являются «различными категориями товаров». 

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                       Фото: Lightbox


De Beers недавно заявила, что основным бизнесом компании останется добыча и реализация природных камней, несмотря на свое решение в прошлом году запустить бренд Lightbox Jewelry, онлайн-компанию по продаже синтетических бриллиантов. 
Lightbox является единственным ювелирным брендом, который реализует выращенные в лаборатории бриллианты, созданные компанией Element Six, которой владеет De Beers. Фирма является мировым лидером в области производства выращенных в лаборатории алмазов на протяжении более 50 лет. 
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил в феврале прошлого года, что цены на синтетические алмазы снизились примерно на 60% после запуска Lightbox.
«Мы сообщили о запуске Lightbox в июне прошлого года и продали наш первый бриллиант в конце сентября; к концу 2019 года мы продадим всего 20 000 каратов, прежде чем наш завод в Орегоне будет запущен в эксплуатацию, - сказал он. - С тех пор как мы начали продажу синтетических бриллиантов, товары Lightbox оказали положительное влияние на цены. На оптовом уровне цены [на конкурентоспособные товары] упали на 30-60%, что необычно, учитывая, как мало мы продали».
Между тем исполнительный директор Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) заявил, что в течение нескольких месяцев ассоциация выражала серьезную обеспокоенность по поводу вводящей в заблуждение маркетинговой коммуникации и неподтвержденных заявлений об экологичности со стороны многих маркетологов синтетических алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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