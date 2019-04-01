De Beers увеличивает прозрачность по всей цепочке поставок

Компания De Beers сообщила, что поддержит алмазную торговлю, увеличив прозрачность в отношении алмазов, которые компания реализует во время своих продаж, раскрывая происхождение камней и указывая DTC в качестве источника.Указание источника алмазов, как сообщает компания, будет являться фактическим заявлением о происхождении камней, которое сайтхолдеры и аккредитованные покупатели смогут использовать для реализации алмазов, приобретенных во время продаж компании.«Мы гордимся происхождением наших алмазов и тем, что они были произведены в соответствии со стандартами ответственной добычи, а также тем, какую роль наша деятельность играет в развитии сообществ, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Предоставляя нашим клиентам возможность поделиться источником происхождения наших алмазов, мы надеемся обеспечить дополнительную прозрачность на всей производственно-сбытовой цепочке».De Beers сообщила, что начиная с третьего цикла продаж 2019 года, сайтхолдеры смогут раскрывать источник приобретенных алмазов и сообщать его своим клиентам по всей производственной цепочке.