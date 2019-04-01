Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

De Beers увеличивает прозрачность по всей цепочке поставок

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Новости

de_beers_logo.pngКомпания De Beers сообщила, что поддержит алмазную торговлю, увеличив прозрачность в отношении алмазов, которые компания реализует во время своих продаж, раскрывая происхождение камней и указывая DTC в качестве источника.
Указание источника алмазов, как сообщает компания, будет являться фактическим заявлением о происхождении камней, которое сайтхолдеры и аккредитованные покупатели смогут использовать для реализации алмазов, приобретенных во время продаж компании.
«Мы гордимся происхождением наших алмазов и тем, что они были произведены в соответствии со стандартами ответственной добычи, а также тем, какую роль наша деятельность играет в развитии сообществ, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Предоставляя нашим клиентам возможность поделиться источником происхождения наших алмазов, мы надеемся обеспечить дополнительную прозрачность на всей производственно-сбытовой цепочке».
De Beers сообщила, что начиная с третьего цикла продаж 2019 года, сайтхолдеры смогут раскрывать источник приобретенных алмазов и сообщать его своим клиентам по всей производственной цепочке. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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