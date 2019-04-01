Lucapa добыла высококачественный алмаз весом 55 каратов на руднике Мотаэ

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Lucapa Diamond добыла высококачественный алмаз массой 55 каратов на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, на котором компания недавно ввела в эксплуатацию фабрику, перерабатывающую 1,1 млн тонн руды в год.

Компания сообщила, что это пятый камень весом более 50 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике, которым компания владеет на 70%. Lucapa запустила коммерческое производство на руднике в январе 2019 года после проведения программ по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год и выборке проб.









Фото: Lucapa Diamond



