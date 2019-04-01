Lucapa добыла высококачественный алмаз весом 55 каратов на руднике Мотаэ

Компания сообщила, что это пятый камень весом более 50 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике, которым компания владеет на 70%. Lucapa запустила коммерческое производство на руднике в январе 2019 года после проведения программ по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год и выборке проб.
В прошлом месяце на руднике было добыто 83,9 карата алмазов.
Недавно сообщалось, что Lucapa получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на Мотаэ.
Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года.
Самая высокая цена за алмаз, добытый на Мотаэ, составила $36 664 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished