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Lucapa добыла высококачественный алмаз весом 55 каратов на руднике Мотаэ

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Lucapa Diamond добыла высококачественный алмаз массой 55 каратов на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, на котором компания недавно ввела в эксплуатацию фабрику, перерабатывающую 1,1 млн тонн руды в год. 
Компания сообщила, что это пятый камень весом более 50 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике, которым компания владеет на 70%. Lucapa запустила коммерческое производство на руднике в январе 2019 года после проведения программ по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год и выборке проб.  

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                      Фото: Lucapa Diamond


В прошлом месяце на руднике было добыто 83,9 карата алмазов. 
Недавно сообщалось, что Lucapa получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на Мотаэ. 
Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года.  
Самая высокая цена за алмаз, добытый на Мотаэ, составила $36 664 за карат.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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