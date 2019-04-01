Эксклюзив

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04 марта 2019

Stornoway Diamond Corporation обнародовала операционные результаты за 2018 год

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stornoway_logo.pngStornoway Diamond Corporation сообщила результаты операционной деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
По итогам года на рудниках Renard 2-3 и Renard 65 было добыто 2 328 300 тонн руды, из которых извлечены 1 324 123 карата  алмазов при среднем содержании 57 каратов на сто тонн.
От продажи 1 038 967 каратов алмазов Stornoway в течение года выручила 141 млн канадских долларов при средней цене $105 за карат (136 канадских долларов США за карат). Компания дополнительно продала 164 322 каратов алмазов на общую сумму 3,5 млн канадских долларов при средней цене $16 за карат (21 канадских долларов за карат).
За весь год расходы денежных средств на тонну переработанной продукции составили 57,1 канадских долларов (100,4 доллара за карат), а капитальные расходы - 88,2 канадских долларов.
Корпорация сообщила о скорректированном EBITDA в размере 7,9 млн канадских долларов, или 5,4% от выручки за весь год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
«2018 год, второй год коммерческого производства Stornoway на алмазном руднике Ренард (Renard) стал переходным от открытой к главным образом подземной добыче. Этот переход оказался сложным, но наша команда преодолела трудности, с которыми мы столкнулись, безопасным и успешным образом  завершив в августе расширение подземной площади… В 2019 году мы сосредоточимся на эффективности, стремясь максимизировать образование ценности во всех аспектах нашего бизнеса. Мы продолжим разведку и разработку ресурсов на объекте Ренард, стремясь продлить жизнь шахты и использовать стратегические возможности», - прокомментировал Патрик Годен (Patrick Godin), президент и главный исполнительный директор Stornoway Diamond Corporation.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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