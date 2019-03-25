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Ученые из РФ нашли новое применение алмазам в качестве полупроводников при создании лазеров и светодиодов

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Ученые Московского физико-технического института сообщили, что для создания одного из эффектов, который используется для производства лазеров и светодиодов, можно использовать алмазы, говорится в статье, опубликованной в Semiconductor Science and Technology. 

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Фото: Wikipedia


«Если в случае кремния и германия для этого требуются криогенные температуры, что ставит под вопрос ценность этого эффекта, то в таких материалах, как алмаз и нитрид галлия, он может наблюдаться уже при комнатной температуре. Это означает, что данный эффект можно использовать в создании устройств для массового рынка», – РИА Новости привело слова сотрудника МФТИ Дмитрия Федянина.
Несколько лет ученые института во главе с Федяниным искали новые источники частиц света и изучали экзотические материалы, которые не применяются для создания светодиодов. 
Ученые МФТИ также обнаружили еще один эффект и доказали, что «чистый» полупроводник, состоящий из слоев-пластинок алмаза с разными типами примесей, может использоваться для создания мощного твердотельного лазера.
Опыты показали, что алмазные лазеры и светодиоды превосходят обычные многослойные лазеры и светодиоды по яркости примерно в 100 раз.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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