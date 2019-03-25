Эксклюзив
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
Вчера
Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье
Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...
25 марта 2019
«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт
Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...
18 марта 2019
Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать
Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.
11 марта 2019
Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
04 марта 2019
АЛРОСА заплатит за аудит своей репутации 2,8 млн рублей
В техзадании закупки поясняется, что взявшемуся выполнить аудит репутации АЛРОСА подрядчику предстоит в том числе выяснить, как к ней относится население республики. Среди поставленных руководством компании вопросов есть такие: «Насколько население осведомлено о статусе компании «бюджетообразующая», «регионообразующая»?», «Каков уровень понимания населением значимости компании для экономики региона?», «Насколько население осведомлено о доле отчислений АЛРОСА в структуре доходов бюджета республики?».
Руководство АЛРОСА также интересует, воспринимают ли жители республики её как социально и экологически ответственную, а также как ключевого работодателя региона. Подрядчику проведения аудита также предстоит выяснить, каковы основные претензии к компании и каких шагов ждёт от неё общественность.
Целью исполнителю работ поставлено соотнести реальный и желаемый образ компании и выработать рекомендации по корректировке выявленных разрывов. В АЛРОСА пояснили, что 2,8 млн рублей — это стартовая цена тендера, которая по итогам проведения госзакупки, скорее всего, будет снижена.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в АЛРОСА произошло два крупнейших за всю историю существования компании ЧП: в августе 2017 года был затоплен рудник «Мир», извлечь из-под земли тогда не смогли восьмерых горняков. Через год через дамбу разрабатываемого компанией Иреляхского месторождения алмазов перелилась вода, были сильно загрязнены три реки Якутии, общественники квалифицировали эту аварию как экологическую катастрофу.