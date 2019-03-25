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04 марта 2019

АЛРОСА выручила $11,8 млн на первом в этом году алмазном аукционе в Нью-Йорке

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, провела первый в этом году алмазный аукцион в Нью-Йорке. Ассортимент традиционно состоял из алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка по итогам аукциона составила $11,8 млн.
Компания реализовала 107 камней общим весом 1900 карат. В торгах приняло участие более 30 фирм из крупнейших центров международной торговли, включая США, Израиль, Бельгию, Индию и ОАЭ. 

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Фото: АЛРОСА


«Мы провели первый в этом году аукцион в США, реализовав почти 90% выставленных на продажу камней. В целом, на рынке сегодня наблюдается рост активности и сохраняется интерес к нашей продукции. К участию в торгах мы пригласили, в том числе, около 20 американских компаний, часть из них подали заявки на участие. Итоговая выручка аукциона превысила стартовую стоимость в полтора раза, составив $11,8 млн. Сегодня это самый высокий результат с момента возобновления работы офиса, который недавно возглавила Ребекка Форстер», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
В прошлом году АЛРОСА возобновила работу офиса в Нью-Йорке и провела там два алмазных аукциона, получив суммарно $18,3 млн выручки от продаж. График аукционов компании на 2019 год включает четыре аукциона в США.

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