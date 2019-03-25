Правительство Макао предлагает законопроект о торговле алмазами

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Исполнительный совет Макао объявил 28 марта 2019 года, что правительство разработало законопроект, который, в случае одобрения законодателями, позволит стране внедрить Систему сертификации Кимберлийского процесса (ССКП), которая затем позволит Макао импортировать алмазное сырье.

В настоящее время Макао не осуществляет торговлю алмазами. Законопроект позволит Макао в будущем стать международным центром торговли алмазным сырьем. В прошлом году Макао импортировала бриллианты на сумму 20 млн патаков.

Предлагаемый закон поможет Макао развивать сектор торговли алмазами, торговля также поможет Макао в полной мере сыграть свою связующую роль в качестве платформы, предлагающей бизнес-услуги для Китая и португалоговорящих стран, поскольку некоторые из этих стран входят в число ведущих производителей алмазного сырья. Законопроект предлагает, чтобы алмазное сырье, импортируемое в Макао из определенной страны или региона, сопровождалось сертификатом, выданным органами внешней торговли этой страны или региона.

Законопроект также предполагает, что алмазы, экспортируемые из Макао, должны сопровождаться сертификатом, выданным бюро экономических услуг. А любой владелец бизнеса в Макао, который связан с импортом, экспортом, посреднической торговлей, продажей и транспортировкой алмазов, должен получить лицензию от местного правительства. Законопроектом предусмотрен двухлетний переходный период. Законопроект также дает полномочия таможенной службе Макао проверять алмазы. Правительство предлагает, чтобы законопроект вступил в силу с 1 октября этого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished