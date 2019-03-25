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04 марта 2019

Christie’s выставит на продажу 15 мая исторически значимую тиару Фаберже с аквамаринами и бриллиантами

Сегодня
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Christie’s сообщил, что выставит на своем аукционе «Выдающиеся украшения», который пройдет 15 мая 2019 года, исторически значимую тиару с аквамаринами и бриллиантами, созданную Карлом Фаберже. Согласно предварительным оценкам, тиара будет продана за $230 000 – 340 000.  

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Фото: Christie's


«Выполненная в 1904 году тиара являлась свадебным подарком великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV (1882-1945) его невесте, принцессе Александре Камберлендской и Ганноверской (1882-1963). Дизайн тиары имеет символическое значение: цветы незабудки, перевязанные лентами в форме бантов, символизируют вечную любовь; стрелы служат напоминанием о купидоне, также свидетельствуя о романтической привязанности, - рассказали в Christie’s об истории создания тиары. - Великая княгиня Анастасия Михайловна, мать Фридриха Франца IV, была поклонницей творчества Фаберже и коллекционировала изделия фирмы. Именно она посоветовала сыну заказать свадебный подарок в магазине Фаберже в Санкт-Петербурге». 
Тиара украшена девятью грушевидными аквамаринами, а также бриллиантами огранки «кушон» и «роза».
Однако принцесса не получила тиару на день свадьбы и вместо этого надела традиционную ганноверскую брачную корону, поскольку эскизы тиары, отправленные великому герцогу, пропали без вести, и Фаберже не смог создать драгоценность в назначенный срок. Тиара Фаберже, специальный свадебный подарок великого герцога, была позже послана герцогине.
Согласно Christie’s, для аукционного дома является огромной честью предлагать эту тиару на продажу по прошествии столетия с момента ее создания.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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