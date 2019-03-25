АЛРОСА откроет в конце апреля офис в Зимбабве

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Компания АЛРОСА, российский алмазный гигант, намерена завершить открытие своего офиса в Зимбабве к концу этого месяца, сообщают местные средства массовой информации.

Переговоры, проведенные в 2018 году, между АЛРОСА и правительством Зимбабве, привели к решению начать операции по добыче алмазов в стране и открыть дочернюю компанию АЛРОСА Зимбабве.

В январе исполнительный директор АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что детали проекта компании в Зимбабве будут обсуждены в ближайшем будущем, хотя в сообщениях СМИ говорилось, что алмазный гигант будет участвовать в разведке алмазов и разработке новых месторождений в стране при поддержке правительства Зимбабве.

«Мы готовы поделиться всеми технологиями АЛРОСА, когда дело доходит до сортировки и подготовки алмазов к продаже, а также необходимыми знаниями, чтобы Зимбабве могла вернуть себе положение на мировом рынке производства алмазов в течение нескольких лет», - сказал тогда Иванов.

Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) подтвердил то, о чем агентство Rough & Polished сообщало на прошлой неделе, - китайская Anjin уже вернулась в Маранге.

«Anjin, которая раньше проводила операции в этом районе, теперь вернулась. Мы ожидаем, что производство начнется не позднее конца мая. Мы считаем, что это крупный производитель в этом отношении», - газета Sunday Mail привела слова министра.

Компания, которая была вынуждена покинуть Маранге в начале 2016 года из-за тогдашнего правительства президента Роберта Мугабе, инвестирует первоначальные $20 млн для возобновления деятельности в районе.

Читандо сказал, что новые инвестиции будут дополнением к «масштабному расширению», осуществляемому государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

«ZCDC стремительно расширяется и намерена произвести 4,1 млн каратов в этом году благодаря заводу по производству алмазов на конгломератах, который был введен в эксплуатацию президентом Мнангагвой в конце прошлого года», - добавил он.

Зимбабве произвела 2,8 миллиона каратов в 2018 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished