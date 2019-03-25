De Beers останется бизнесом природных алмазов - Кливер

De Beers заявила, что основным бизнесом компании останется добыча и реализация природных камней, несмотря на свое решение в прошлом году запустить бренд Lightbox Jewelry, онлайн-компанию по продаже синтетических бриллиантов.Mining Review сообщает, что компания потратила почти вдвое больше на потребительский маркетинг только природных алмазов, чем в течение четырех лет на строительство всего завода Lightbox.«De Beers является и останется бизнесом природных алмазов», - сказал в интервью исполнительный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver).Lightbox является единственным ювелирным брендом, который реализует выращенные в лаборатории бриллианты, созданные компанией Element Six, которой владеет De Beers. Фирма является мировым лидером в области производства выращенных в лаборатории алмазов на протяжении более 50 лет.Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал по случаю запуска Lightbox Jewelry, что со стороны De Beers это был вынужденный стратегический ход во имя всей алмазной отрасли.«Я не рассматриваю этот шаг De Beers, как попытку воспользоваться рынком синтетических бриллиантов, а скорее как шанс взять под контроль индустрию созданных в лаборатории камней и управлять ей так, чтобы обезопасить бизнес природных алмазов», - заявил он.Кливер также сообщил, что добыча полезных ископаемых в Африке будет являться основным бизнесом De Beers, «как раньше, и так и в будущем».Он сказал, что, хотя рудник Венеция (Venetia) в Южной Африке в настоящее время принадлежит компании, он является одним из ведущих алмазных активов мирового класса.«Благодаря нашим инвестициям в размере $2 млрд, чтобы перевести добычу на руднике Венеция в подземное производство, мы сможем продлить срок эксплуатации шахты до 2040-х годов, - сказал Кливер. - Это крупнейшая инвестиция в алмазную отрасль Южной Африки за последние десятилетия, которая обеспечит руднику статус производителя около 70% от общего объема добычи алмазов в Южной Африке».Он добавил, что De Beers также продолжает инвестировать в свою деятельность в Намибии и Ботсване.«Мы видим прекрасную возможность для добычи полезных ископаемых на морских месторождениях и будем продолжать работать с нашими партнерами в правительстве [Намибии] над развитием этой части бизнеса, - сказал Кливер. - В 2017 году мы запустили новое судно для разведки и проведения программ по выборке проб - крупнейшее в мире и самое совершенное судно для этих задач - и мы рассматриваем потенциал нового морского судна для добычи полезных ископаемых в дополнение к существующему флоту».В Ботсване, по его словам, был достигнут существенный прогресс на участках Кат-9 (Cut-9) на руднике Жваненг (Jwaneng) и Кат-3 (Cut-3) на проекте Орапа (Orapa).«Кат-8 теперь является основным источником производства на руднике Жваненг и будет работать до 2030 года. Несмотря на то что работы на руднике Летлхакен (Letlhakene) прекратились, как и планировалось, в 2017 году, мы успешно установили на руднике завод по переработке хвостов, который будет производить около 800 000 каратов алмазов в год», - отметил Кливер.