Эксклюзив

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

Сегодня

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

Star Diamond Corporation объявила итоги 2018 года

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star_diamond_logo.pngСогласно независимой предварительной экономической оценке проекта добычи на кимберлитовых трубках Стар (Star) и Орион Саус (Orion South), 100-процентным владельцем которых является Star Diamond Corporation,  на этих карьерах могут быть добыты 66 миллионов каратов алмазов в течение 38-летнего срока эксплуатации.
Доход владельца проекта при ставке дисконтирования в 7% составит $2,0 млрд после налогообложения, внутренняя норма доходности прибыли - 19%, а  период окупаемости после уплаты налогов - 3,4 года после начала алмазной добычи.
Результаты  исследования свидетельствуют о высокой доле алмазов типа IIa, залегающих в кимберлитах Стар (26,5%) и Орион Саус (12,5%).
Star Diamond Corporation - канадская компания, специализирующаяся на разведке и разработке алмазных месторождений в канадской провинции Саскачеван.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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