Star Diamond Corporation объявила итоги 2018 года

Согласно независимой предварительной экономической оценке проекта добычи на кимберлитовых трубках Стар (Star) и Орион Саус (Orion South), 100-процентным владельцем которых является Star Diamond Corporation, на этих карьерах могут быть добыты 66 миллионов каратов алмазов в течение 38-летнего срока эксплуатации.Доход владельца проекта при ставке дисконтирования в 7% составит $2,0 млрд после налогообложения, внутренняя норма доходности прибыли - 19%, а период окупаемости после уплаты налогов - 3,4 года после начала алмазной добычи.Результаты исследования свидетельствуют о высокой доле алмазов типа IIa, залегающих в кимберлитах Стар (26,5%) и Орион Саус (12,5%).Star Diamond Corporation - канадская компания, специализирующаяся на разведке и разработке алмазных месторождений в канадской провинции Саскачеван.