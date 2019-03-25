Petra добыла алмаз весом 425,10 карата на руднике Куллинан

В начале месяца на своем руднике компания также добыла алмаз ювелирного качества весом 100,83 карата цвета D типа II.
Petra заявила, что добыча таких камней демонстрирует преобладание таких алмазов в рудном теле Куллинан, а также способность завода рудника производить весь спектр алмазов.
Компания пыталась добыть большие камни, чтобы увеличить свои доходы и выплатить огромную задолженность.
В сообщении также говорится, что долги рудника составляют около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов.
Горнодобывающая компания взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке рудника в июле прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished