Petra добыла алмаз весом 425,10 карата на руднике Куллинан

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Petra Diamonds добыла алмаз ювелирного качества массой 425,10 карата цвета D типа II на своем руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.

В начале месяца на своем руднике компания также добыла алмаз ювелирного качества весом 100,83 карата цвета D типа II.









Фото: Petra Diamonds







Petra заявила, что добыча таких камней демонстрирует преобладание таких алмазов в рудном теле Куллинан, а также способность завода рудника производить весь спектр алмазов.

Компания пыталась добыть большие камни, чтобы увеличить свои доходы и выплатить огромную задолженность.

В сообщении также говорится, что долги рудника составляют около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов.

Горнодобывающая компания взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке рудника в июле прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished