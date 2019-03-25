Эксклюзив

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25 февраля 2019

Дефицит мировых поставок алмазов неизбежен - СМИ

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Panmure Gordon прогнозирует сокращение мировых поставок алмазов, которое начнется в этом году и продолжится до 2021 года, сообщают средства массовой информации.
Bloomberg приводит слова эксперта по горнодобывающей промышленности и сырьевым товарам компании Кирона Ходжсона (Kieron Hodgson), который говорит, что в 2021 году может возникнуть дефицит в 15 миллионов каратов, что представляет около 10% мировых запасов.
«Вряд ли будет какая-либо краткосрочная поддержка для значительного повышения средней цены на алмазы», ​​- сообщили в Panmure Gordon.
Отраслевой аналитик Berenberg Ричард Хэтч (Richard Hatch) сказал, что цены на алмазное сырье восстановятся только в 2021 году, и ожидается, что темпы роста будут слабыми и составят менее 1%.
В будущем планируется запуск нескольких новых рудников, а некоторые старые шахты будут закрыты в начале следующего десятилетия.
В алмазном бизнесе наблюдалось падение цен на более дешевые камни из-за переполнения рынка дешевым сырьем, слабого спроса на мелкие камни и волатильной валюты в Индии, где основная часть мировых алмазов превращается в ювелирные изделия.
Мировые поставки достигли пика в 2006 году, когда было добыто 176 млн каратов, прежде чем отрасль пережила мировой финансовый кризис.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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