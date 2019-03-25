Расширение Кат 3 на Ликхобонг пока экономически не целесообразно - Firestone

Firestone Diamonds заявила, что текущая средняя цена реализации алмазов и экономические показатели укзывают на то, что расширение участка Кат 3 (Cut 3) на руднике Ликхобонг (Lighobong) в Лесото является экономически нецелесообразным.Однако компания сообщила, что будет продолжать рассматривать возможность продления срока службы рудника в случае улучшения экономических условий, в частности средней стоимости за карат и прогнозируемых предположений роста цен.В течение шести месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, Firestone зарегистрировала средний показатель производства, который составил 24,6 карата на сто тонн руды, главным образом из-за обработки большего количества рудных блоков более высокого качества в южной части карьера.Проведенная недавно работа по продлению жизни шахты показала, что Кат 3 может увеличить срок службы рудника на три года и привести к увеличению добычи алмазов на 40% по сравнению с текущим восьмилетним планом добычи.«Компания сохраняет возможность вернуться к долгосрочному плану до 2021 финансового года, после чего продление срока эксплуатации шахты станет значительно более дорогостоящим из-за увеличения количества пустой руды, которую необходимо будет добывать», - говорится в сообщении.