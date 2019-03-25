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25 февраля 2019

Расширение Кат 3 на Ликхобонг пока экономически не целесообразно - Firestone

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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds заявила, что текущая средняя цена реализации алмазов и экономические показатели укзывают на то, что расширение участка Кат 3 (Cut 3) на руднике Ликхобонг (Lighobong) в Лесото является экономически нецелесообразным.
Однако компания сообщила, что будет продолжать рассматривать возможность продления срока службы рудника в случае улучшения экономических условий, в частности средней стоимости за карат и прогнозируемых предположений роста цен.
В течение шести месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, Firestone зарегистрировала средний показатель производства, который составил 24,6 карата на сто тонн руды, главным образом из-за обработки большего количества рудных блоков более высокого качества в южной части карьера.
Проведенная недавно работа по продлению жизни шахты показала, что Кат 3 может увеличить срок службы рудника на три года и привести к увеличению добычи алмазов на 40% по сравнению с текущим восьмилетним планом добычи.
«Компания сохраняет возможность вернуться к долгосрочному плану до 2021 финансового года, после чего продление срока эксплуатации шахты станет значительно более дорогостоящим из-за увеличения количества пустой руды, которую необходимо будет добывать», - говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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