Король бельгийцев Филипп презентовал специальную огранку от IGC Group

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IGC Group, бельгийский производитель бриллиантов и одна из самых авторитетных алмазных компаний в мире, специально для корейского рынка разработала уникальную алмазную огранку.

Компания создала "Golden dew cut" исключительно к 30-летию Golden dew, крупнейшего ювелирного магазина в Корее.









Фото: IGC Group







Ограненный новым способом бриллиант, оправленный в изысканное ожерелье, был представлен корейской публике 28 марта в присутствии бельгийской королевской четы по случаю ее государственного визита в Южную Корею.

Лейбл "Golden dew cut" – это огранка бриллианта в форме капли с 60 гранями. Достигаемая при этом уникальная форма и исключительная яркость являются результатом более чем 100-летнего опыта мастеров дизайна и огранки группы IGC, совмещенного с интенсивным сотрудничеством с лидирующим корейским розничным торговцем.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



