Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Король бельгийцев Филипп презентовал специальную огранку от IGC Group

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IGC Group, бельгийский производитель бриллиантов  и одна из самых авторитетных алмазных компаний в мире, специально для корейского рынка разработала уникальную алмазную огранку.
Компания создала "Golden dew cut" исключительно к 30-летию Golden dew, крупнейшего ювелирного магазина в Корее. 

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                          Фото:  IGC Group


Ограненный новым способом бриллиант, оправленный в изысканное ожерелье, был представлен корейской публике 28 марта в присутствии бельгийской королевской четы по случаю ее государственного визита в Южную Корею.
Лейбл "Golden dew cut" – это огранка бриллианта в форме капли с 60 гранями. Достигаемая при этом уникальная форма и исключительная яркость являются результатом более чем 100-летнего опыта мастеров дизайна и огранки  группы IGC, совмещенного с интенсивным сотрудничеством с лидирующим корейским розничным торговцем.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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