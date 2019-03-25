Эксклюзив

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25 февраля 2019

Christie's представит несколько выдающихся бриллиантов на своем аукционе «Великолепные драгоценности» в апреле

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Christie's проведет аукцион «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), который состоится 16 апреля 2019 года. На нем будет представлено несколько бриллиантов и ювелирных изделий, чья стоимость может составить миллионы долларов, говорится на сайте нью-йоркского аукционного дома. 
Особого внимания заслуживает исключительное кольцо с бриллиантами голубого цвета, оцененное в $6 000 000–8 000 000. Камни, представленные в кольце, весят 3,06 карата и 2,61 карата.
На торги также будут выставлены другие высокоценные изделия, такие как кольцо с бриллиантом типа IIa огранки «маркиз» весом 16,69 карата из коллекции Элизабет Стэффорд (Elizabeth Stafford), стоимость которого оценивается в $1 200 000 - 1 800 000. Кольцо с фантазийным розовым бриллиантом весом 6,11 карата оценивается в $1 500 000.
На аукционе будет представлено 287 лотов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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