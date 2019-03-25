CEDEX начнет торговлю драгоценными камнями, разместив на своей платформе алмазы на сумму $50 млн

Товарная биржа на основе блокчейн-технологий CEDEX объявила, что получила более 6 000 алмазов на сумму более $50 млн, чтобы начать торговлю на своей платформе.Биржа также планирует запустить биржевой инвестиционный фонд, который в настоящее время находится в стадии разработки, сообщает Finance Magnates.Саар Леви (Saar Levi), соучредитель и генеральный директор CEDEX, сказал: «Обширный доступный инвентарь в сочетании с уникальной технологией CEDEX открывает для традиционных и цифровых рынков возможность разрабатывать финансовые инструменты, которые создадут первоначальную ликвидность, необходимую для быстрого запуска нашего проекта - превращение алмазов в новый класс активов».Биржевой инвестиционный фонд будет носить общий характер и позволит инвесторам торговать алмазами как классом финансовых активов. Cedex - это предприятие, которое состоит из группы компаний, которые пытаются развить основанную на блокчейн-технологиях онлайн-биржу алмазов. Цель предприятия - внедрить технологию, которая могла бы превратить алмазы в класс торгуемых активов.